Slava Ukraini lokulööja loodab koduarestist pääseda

«Tema vahistamisel rikuti mitmel korral rängalt kriminaalmenetluskoodeksit,» ütles Tšernovi kaitsva Ukraina advokaadibüroo Defendum juhtiv partner Artem Krasnobrõzõi eile Postimehele. Peamiseks rikkumiseks peab advokaat asjaolu, et Tšernovi vastu algatatud kriminaalasja toimikus puuduvad uurijatele antud volitused selle asja uurimiseks. «Seega on kõik need [uurija] tegevused ebaseaduslikud,» väitis Krasnobrõzõi, kelle sõnul esitab ta nende asjaolude tõttu koos kolleegidega kindlasti apellatsioonkaebuse Tšernovi koduaresti alt vabastamiseks. Dnipro linna teise astme kohus hakkab apellatsioonkaebust arutama ilmselt kahe nädala pärast.