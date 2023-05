USA kiitis algatust Ukraina hävitajapilootide koolitamiseks

«Oleme avanud ukse Ukraina pilootide koolitamiseks ja seda koos mitme teise Euroopa riigiga, kes on samuti selleks valmis. Ma arvan, et arutelud käivad ka ameeriklastega,» kinnitas riigipea teleintervjuus rahvusringhäälingule TF1.

Kõneisiku sõnul on USA ja teised riigid ühinenud eesmärgis teha kõik, et Ukrainal oleks võime end kaitsta. Patel märkis, et sellega seoses on mõned riigid suurendanud oma jõupingutusi.