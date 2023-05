Prigožin lükkas tagasi WP ajakirjanike informatsiooni

Mõnedel andmetel oli Prigožin ajakirjanike vastavasisulistele küsimustele vastates üsnagi ebaviisakas.

Prigožin andis mõista, et väljaande ajakirjanikud teevad koostööd informeerimata allikatega, kes ei mõista, kuidas sõda käib.

Prigožini väitel on sõjas olevate vägede asukoht niigi kõigile teada, sest selleks piisab satelliidipiltide tegemisest.

«Vene vägede asukoha kohta annan teile teada saladuse, et tänapäeva sõjas ei ole vägede asukoht üldse salajane info, sest see on näha satelliidipiltidelt. Seega need isikud, kes soovitasid teil niimoodi rääkida Prigožini ja Ukraina luure väidetava suhtluse kohta, ei tea lihtsalt kuigipalju sellest, kuidas sõda käib,» ütles Prigožin.

USA ajaleht Washington Post (WP) väitis pühapäeval, et Vene erasõjafirma Wagneri juht Jevgeni Prigožin pakkus jaanuaris Ukrainale teavet Venemaa vägede positsioonide kohta.

Vastutasuks palus Prigožin Ukraina komandöridel oma sõdurid Bahmuti linna ümbrusest ära tuua.

Bahmuti eest oli selleks ajaks juba mitu kuud võideldud ja linnas oli hukkunud tohutul hulgal Wagneri võitlejaid.

Prigožin edastas ajalehe andmetel oma pakkumise kontaktidele Ukraina sõjaväeluures, kellega ta on pidanud salaja ühendust isegi Venemaa agressioonisõja ajal Ukrainas.

Väljaande teatel on kaks Ukraina ametnikku kinnitanud, et Prigožin on Ukraina luurega suhelnud mitmel korral.

Washington Posti informatsioon põhineb muu hulgas dokumentidel, mis avaldati seoses USA kaitseministeeriumi skandaalse andmelekkega, millest räägiti meedias kogu kevade. Väljaanne viitab nüüd luureandmetele, millest pole varem avalikkuses juttu olnud.

Ühe ametniku sõnul oli Prigožin Bahmuti eest pakkumise teinud rohkem kui korra.

Ukraina oli aga pakkumised tagasi lükanud, kuna võimud ei usaldanud Prigožinit ja arvasid, et tema ettepanekud võivad olla ebaausad. USA ametnik on öelnud, et ka Washingtonis on Prigožini kavatsuste suhtes sarnaseid kahtlusi olnud.

Ukraina ja USA ametnikud on tundlikku teavet kommenteerinud väljaandele anonüümsetena.