New Mexico väikelinnas sai tulistamises surma kolm inimest

Juhtunu üksikasjad on selgitamisel. Kahtlustatava isik ja motiivid on hetkel teadmata.

«Nüüd vajame oma kogukonnalt abi. Kellel on juhtunu kohta lisateavet, siis jagage seda politseiga. Olgu see siis pealtnägijate teave või videoteave või mis iganes. Kui teile tundub, et see on asjakohane, siis jagage seda,» lisas Crum.