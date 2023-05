Vene välisministeerium õigustab Narva aktivisti ründamist

Zahharova rääkis ajakirjanikele, et 9. mail oli Ivangorodis pidulik kontsert, mida vaatasid ka Narva elanikud. «Ometi leidus provokaator, tuntud eestlasest russofoob Kurakin, kes pahatahtlikult pööras Ukraina lipu Vene poolele,» rääkis Zahharova. Ta selgitas, et Kurakin ignoreeris inimeste palveid, et ta lipu ära koristaks, mistõttu tekkis ka konflikt.

Zahharova hinnangul ei saa Daniil Kurakinit rünnanud Venemaa kodanikku Sorokinit tema teo eest süüdi mõista. «Toimunu kinnitab vaid seda, et Eestis jätkub avalik tagakiusamine ja venelastevastane ksenofoobia,» lausus Zahharova.

Teda teeb murelikuks see, et «Eesti seadust rikkuv» Kurakin jäi süüdi mõistmata. «Selle asemel, et provokaatorit karistada, ignoreeritakse teda argpükslikult lääneliku kureerimisega Tallinnast,» leiab ta.

«Hoiame oma kaasmaalase saatusel silma peal, oleme temaga kontaktis, anname abi ning nõuame õiglust ja et ka meie kodanikule tagatakse õigused,» lisas Zahharova.

Ukraina lipuga mehe kivitrepist alla lükkaja sai karistuse.

Georgi linti kandnud narvalane, kes tõukas 9. mail kivitrepist alla Ukraina lipuga seisnud noormehe, sai karistuseks aasta ja kolm kuud tingimisi. Ründaja on 59-aastane Venemaa Föderatsiooni kodanik, kes oli üritusel purjus ning teda süüdistati avaliku korra rikkumises.

«Ta tunnistas üles, et käitus vääralt ja ta kahetseb,» rääkis Rus.Postimehele Viru ringkonnaprokuratuuri avalike suhete juht Kristiina Kivari. Lisaks tingimisi vanglakaristusele peab vägivallatseja tasuma kohtukulud 687,75 eurot ja läbima sotsiaalprogrammi.