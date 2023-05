Kaja Kallas haritlaste kirjast: seda oli valus lugeda

Valitsus andis eile riigikogule üle abieluvõrdsuse ja kooseluseaduse eelnõu.

Miks on valitsusel selle eelnõuga kiire? «See on eelnõu, mis puudutab vähemuste õigusi. Kuna neid asju on nii pikalt ette valmistatud, siis on mõistlik see ka sisse anda,» ütles Kallas ja selgitas, et need on selle valitsusliidu olulised poliitilised prioriteedid ja on oluline need ära teha.

Eile saatis mõttekoda PESA riigikogule haritlaste avaliku kirja palvega jätta muutmata abielu institutsiooni määratlus, kui valitsus selle seadusemuudatuse eelnõu riigikogule esitab.

Kui me hakkame tegema opositsiooniga kompromisse, et mis eelnõusid me sisse anname ja mida mitte, siis me läheme ju opositsiooni programmi täitma.

Milliseks prognoosib Kallas parlamentaarset arutelu ja seda, mis võib ühiskonnas toimuma hakata? Peaminister vastas, et selle eelnõuga läheb koalitsioon edasi sammhaaval. «EKRE on jälle öelnud, et nemad teevad sellele obstruktsiooni – eks me siis tegeleme sellega,» lisab Kallas.

«Ma lugesin seda avaldust ja kuidagi oli kurb seda lugeda. Tundub, et abielu on see, miks lapsi sünnib. Ometi on meil abielu kümneid aastaid kehtinud, kuid sündimus on ikka langenud,» lausus Kallas. Tema sõnul on solvav, kui öeldakse, et need inimesed, kellel lapsi ei ole, ei ole Eesti arengusse panustanud. «Seda oli valus lugeda!» tunnistas Kallas.

«Kõik, kes siin võitlevad, võib-olla ise ei olegi abielus oma laste emadega,» jätkas Kallas. «Nüüd öeldakse, et need, kes soovivad abielluda, siis nemad ei võiks. Abielu on ühiskondlik kokkulepe – hetkel on see nii, kuid võib olla ka teisiti kokku lepitud,» lisas ta.