Ülemiste keskuse parklas kogunevad autofännid peavad edaspidi ürituse politseiga kooskõlastama

ENR on aastatega paisunud sellisesse mõõtu, et eksimiseks enam ruumi pole. Politsei ohuanalüüsist nähtub, et senisel kujul driftipidudega jätkates on õnnetused vältimatud, küsimus on ainult selles, millal juhtub esimene raskete tagajärgedega intsident. Kardetavast tulevikustsenaariumist annab aimu ka eelmisel aastal aset leidnud juhtum, kus ühe jõulisi ringe teinud auto tagaosa publikusse paiskus. Tookord läks kõik veel õnneks, teadaolevalt ei saanud keegi püsivaid vigastusi.

Pärnits lisas, et peale turvalisuse on küsimus ka Ülemiste keskuse klientide ja töötajate mugavuses – praeguse skeemi järgi korraldatud ürituste ajal see kahjuks tagatud ei ole.

«Oleme seda meelt, et sellisel kujul niinimetatud neljapäevakud enam jätkuda ei saa,» ütles PPA liiklusjärelevalvetalituse juht Taavi Kirss. Politsei on nn ENR-i neljapäevakutel silma peal hoidnud sama kaua kui need toimunud on. Aastate lõikes on mured ja rikkumised jäänud samaks: parklas on näha kiirendamist, rehvide põletamist ja autode külglibisemisesse viimist, mis on seadnud ohtu ka pealtvaatajad, nähtub politsei statistikast. Peale selle on ette tulnud alkoholi tarvitamist avalikus kohas. Sageli ületatakse ka kogunemisele tulles ja sealt ära minnes kiirust ning sõidetakse kolonnis vingerdades vastassuunas, ohutuled peal. Politsei on sellistesse rikkumistesse varasemalt sekkunud ja teeb seda ka edaspidi.