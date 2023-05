Ukraina lipu eest vägivalla alla sattunud Narva aktivist: Mordori lurjused mõistavad ainult jõu keelt

«Venemaa loomuses on kaitsta agressiivseid lurjuseid, olles ise samasugune agressiivne lurjus oma naaberriikide suhtes. Kahjuks kinnitas ka minu kogemus, et lurjus mõistab ainult jõu keelt ning tema eest tuleb osata ennast kaitsta,» kirjutas Kurakin sotsiaalmeedias.

Kurakin lisab irooniliselt, et tema ründajat ei tohiks kinni hoida «russofoobses» Eestis. «Võtke ta oma Mordorisse, et ta saaks edasi kanda värvikaid linte ning tõsta pitsi igal võimalusel vanaisade eest!»

Venemaa õigustab Narva aktivisti ründamist

Zahharova rääkis eile ajakirjanikele, et 9. mail oli Ivangorodis pidulik kontsert, mida vaatasid ka Narva elanikud. «Ometi leidus provokaator, tuntud eestlasest russofoob Kurakin, kes sihilikult hoidis Ukraina lippu Vene poolele nähtaval,» rääkis Zahharova. Ta selgitas, et Kurakin ignoreeris inimeste palveid, et ta lipu ära koristaks, mistõttu tekkis ka konflikt.