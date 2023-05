Jüri Ratas ootab peaministrilt opositsiooni Putini ja Hitleriga võrdlemise pärast vabandust

«Peaminister Kaja Kallase väljaütlemine, justkui tema eesotsas Reformierakonnaga on lääs ja opositsioon on justkui Putini Venemaa, on täiesti ebaadekvaatne,» sõnas Ratas ja lisas, et Kallasel tuleb selle eest avalikult vabandust paluda.

«Seda, mida tähendab, kui riigikogu on pandud vaikivasse ajastusse, mäletame lähiajaloost ja ajalooks peab see ka jääma. Reformierakond võtab iga kord kasutusele nn vene kaardiga ähvarduse, kui on vaja maha saada mõni esile kerkinud teema. See asi peab ükskord lõppema.»

Peaminister Kaja Kallas (RE) võrdles teisipäevases Vikerraadio saates «Stuudios on peaminister» koalitsiooni ja opositsiooni omavahelisi suhteid läänemaailma ja Venemaa suhetega enne seda, kui Venemaa Ukrainale kallale tungis.

«Enne seda, kui Venemaa läks Ukrainale kallale, siis samamoodi Venemaa esitas nõudmisi, siis küsiti ka, et mida lääs saaks teha, et de-eskaleerida,» rääkis Kallas. Samuti märkis ta, et kui koalitsioon hakkab tegema opositsiooniga kompromisse esitatavate eelnõude osas, siis see tähendab tema hinnangul hoopiski opositsiooni programmi täitmist.

Praegu kasutab opositsioon Kallase sõnul täpselt sama taktikat, mida Venemaa kasutas. «Kõigepealt sa nõuad õigusi, mida sul mitte kunagi ei ole olnud – mitte kunagi ei ole olnud õigust, et opositsioon hakkab ütlema, mis eelnõusid sa üldse esitada võid ja mis eelnõusid sa esitada ei või. Teiseks, sa esitad ähvardusi, kasutad jõuvõtteid. Ja kolmandaks loodad, et alati on keegi, kes pakub sulle siis selle peale midagi ja sa saad midagi, mida sul enne ei ole olnud,» loetles Kallas.

Ajaloolise paralleeli tõi Kallas ka Adolf Hitleri aegse Saksamaaga. «Väärtustega me kompromissi teha ei saa. See ongi see lehmakauplemine, kuidas see olema ei peaks, et pressitakse selliselt välja. Kui te vaatate mitte ainult Eesti ajaloost, vaid ka teiste riikide, näiteks Saksamaa ajaloost, kus Hitleri partei pani parlamendi seisma, siis need on väga hirmutavad näited.»

«Mulle tundub, et kõik ei ole adunud, kui tõsine see olukord praegu on,» lisas ta.