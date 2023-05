FOTOD ⟩ Õied avanud orhideeliik pakub rohkelt silmailu

MTÜ Käoraamat liige Rainar Kurbel sõnas, et ehkki jumalakäpa õitseaeg on tavapäraselt mai teine pool, siis Lääne-Eestis võivad esimesed õitseda juba ka aprilli viimastel kuupäevadel ja mai alguses. Põhjapool – Harjumaal ja Tallinnas – võib jumalakäpa õitsemist Kurbeli sõnul näha aga juuni alguses.

Jumalakäppa on mai keskel märgatud ka Leedri külas Saaremaal. Foto: Pille Teller

Kurbel kirjeldas, et jumalakäpa värvipalett on väga ilusast intensiivsest purpurlillast kuni päris heledani välja: on roosakamaid versioone ning haruharva esineb ka valgeid, mida on vaid üksikuid. «Jumalakäpa spetsiifiline värv on juba kaugelt näha. Kui kevadine rohi on kollakas-roheline, siis sealt vahelt võib purpurlillasid õisi mitmekümne meetri pealt märgata.»

Et jumalakäpp on II kategooria looduskaitse all olev liik, tähendab see Kurbeli sõnul seda, et ta on võrdlemisi haruldane.

Kui palju liigi ühikuid olla võiks? «MTÜ Käoraamat tegi üle-eestilise inventuuri mõned aastad tagasi ja suurusjärk võis olla 30 000. Üks suurimaid populatsioone on näiteks Harjumaal Muraste kandis ja seal võis see arvukuse number olla äkki 10 000 ringis.

Rainar Kurbel sõnas, et jumalakäppa Hiiumaal kohata on oluliselt haruldasem kui Saaremaal. Sellegipoolest esineb teda seal mitmes kohas. Foto: Siret Lahemaa

Loogiliselt võttes on nii, et kui seal on kümme ja Saaremaal on ka populatsioonid, mis on priskete tuhandetega, siis need suured numbrid lähevad ainult võib-olla kümmekonnale hektarile. Ehk need kohad, kus see liik kasvab, katab Eesti suurusele mõeldes olematu protsendi,» rääkis Kurbel.