Ülle Madise riigikogus toimuvast: lahendus on täiesti võimalik

«Minu arvates ei ole lahendust veel leitud ja ma väga loodan, et see ühiselt leitakse. Soovitus oli, et kõik riigikogus olevate fraktsioonide juhid tulevad kokku ja arutavad, kuidas edaspidi toimida niimoodi, et see tunduks õiglane nii valitsuse liikme kui ka riigikogu liikme vaatepunktist, nii nende vaatepunktist, kes toetavad valitsust kui ka nende vaatepunktist, kes ei toeta. Selline lahendus on täiesti võimalik leida ja eks riigikogu kodu- ja töökorra seadus niimoodi kokku lepitud ongi,» rääkis Madise.

«Ma arvan, et ilma sellise kokkuleppeta lõplikku lahendust ei saadagi, sest naiivne on arvata, et kui üks obstruktsiooni võimalus ära võtta, siis teisi ei ole. Ikka on!» lisas Madise.

Opositsioon küsib riigikohtult hinnangut

Riigikogu opositsioon teatas, et vaidlustab koalitsioonipoliitikute käitumise riigikohtus. «Me vaidlustame koalitsioonipoliitikute käitumise ja istungi juhtide käitumise, ebaseadusliku käitumise riigikohtus. See on vajalik ja kasulik kõikidele – suurem selgus protseduurilistes küsimustes, milleks loodetavasti riigikohus annab hinnangu,» ütles Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kolmapäeval pressikonverentsil. «See ei lahenda aga poliitilist vastasseisu. See poliitiline vastasseis ei lahene,» lisas ta.

Esmaspäeval ja teisipäeval riigikogus toimunu on Seederi sõnul Eesti demokraatia ajaloos pretsedenditu. «Valitsuskoalitsioon keeldub opositsiooniga sisulistesse aruteludesse laskumast ja rikub saadikute vaigistamiseks riigikogu kodu- ja töökorra seadust, piirates neile seaduses ette nähtud õigusi. Taolise käitumise eest vastutab koalitsiooni juhina Kaja Kallas, kes riigikogu esimeest Lauri Hussarit ja aseesimeest Toomas Kivimäge enda käepikendusena kasutades rikub ka võimude lahususe põhimõtet,» lausus Seeder.

Keskerakonna fraktisooni juhi Tanel Kiige sõnul toetas Keskerakond ühemõtteliselt esmaspäeval ja teisipäeval heade tavade rikkumist vaidlustada riigikohtus. «Siin on Keskerakond konsensuslik. Sellist rikkumist ei saa pealt vaadata,» märkis Kiik. «Tänane riigikohtusse pöördumise otsus oli suunatud esmaspäevase ja teisipäevase käitumise vastu. Selline käsitlus on lubamatu.»