ÕNNESTUB VÕI MITTE? ⟩ Kas riigil on koolide eesti keelele üleminekuks plaan B?

Alates koolide eestikeelsele õppele üleviimise põhimõttelise otsuse vastuvõtmisest Riigikogus on keskerakondlased seda pidevalt kritiseerinud. Järjekindlate kriitikute hulka kuuluvad Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning endine abilinnapea ja praegune Riigikogu saadik Vadim Belobrovtsev.

Ka Tallinna uus abilinnapea Andrei Kante leiab, et Tallinna tingimustes ei ole võimalik esimesi eesti õppekeelega klasse juba 2024. aastal avada. Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni saadikud esitasid 8. mail haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele järjekordse reformiga seotud järelepärimise.

Vadim Belobrovtsev (vasakul, Keskerakond), Jevgeni Krištafovitš (keskel, Reformierakond) ja Mart Kallas (EKRE) teledebatil. Foto: Sander Ilvest / Postimees

Järelepärimises sisalduvad küsimused on samad, mida keskerakondlased igal võimalusel esitavad: kuidas on kavas lahendada õpetajate nappuse probleem, kas õppevahendid on selleks ajaks valmis, kuhu lähevad õpetajad, kes ei suuda ära teha nõutava kategooria keeleeksamit.

Suuremale osale Keskerakonna saadikute küsimustest on vastused juba antud. Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehel on palju infot avalikult kättesaadav, iseasi on, et pärast sellega tutvumist tekib juba uusi küsimusi.

Õpetajaid otsitakse tikutulega taga

Peamine probleem, mille nii reformi pooldajad kui ka skeptikud on esile toonud, on koolide varustatus õpetajatega. Selle probleemi lahendamise detailne plaan koos tähtaegade ja eelarvega on kirjas eestikeelsele õppele ülemineku programmis 2022–2030 (Üleminekuprogramm).

Sellele on lisatud mahukas seletuskiri statistika ja lähteandmetega vene koolide hetkeseisu kohta. Seletuskirja kohaselt on õpetajate puudus eriti märgatav Harjumaal ja Ida-Virumaal.