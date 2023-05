Isamaa esimeheks pürgiv Tõnis Lukas: konservatiivina pean lugu viisakast käitumisest

Mulle meeldibki olla vahepeal ametikohtadel, kus päriselt Eesti elu luuakse, ja siis sealt saadud kogemustega midagi poliitikas ära teha. Mul on kogemusi, et näha ühiskonda tervikuna, ma pole elukauge.

Tean, mida Eesti elus reaalselt vaja oleks. Tunnen nagu teisedki inimesed, kuidas poliitikute tasandil tekitatud bürokraatia mõjutab meid igal tasandil. Eesti Rahva Muuseum, mida olen pikemalt juhtinud, on ju ka nagu suur ettevõte, see andis ettevõtjate mõistmiseks väga palju. Usun, et need elukogemused kuluvad ka erakonnale ära. Isamaa, nagu nimigi ütleb, on võrsunud sellest samast maast ja inimestest.