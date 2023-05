Regionaalministri kompromiss kergendab rikaste omavalitsuste koormat

Valitsuse sõnul riigi kaukas nende murede tarbeks raha pole, mistõttu otsustas regionaalminister Madis Kallas (SDE) ümber jagada kohalike omavalitsuste (KOV) tulubaasi. Kuigi detailid on veel lahtised, hakatakse järgmisest aastast raha jagama nii, et mida rohkem on omavalitsusüksuses vanemat elanikkonda, seda rohkem saavad vallad ja linnad raha. Kaotavad aga need, kus tööealiste osakaal on suurem. Kaalul on miljonid eurod. Kui palju täpselt Tallinn ja Tartu kaotavad, Narva aga ümberjagamisest võidab, pole selge, sest kindlat kokkulepet veel pole.