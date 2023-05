Zelenskõi kutsus üles tarnima Ukrainale rohkem relvi

«Mürsurünnakute ägenemine Sumõ, Tšernihivi, Dnipropetrovski, Zaporižžja ja Donbassi oblastis – see kõik tõestab ikka ja jälle, et Venemaa survestamiseks on vaja veelgi rohkem maailma konsolideerida. Meie sõduritele on vaja veelgi rohkem jõudu, et hävitada kõik okupantidest terroristide positsioonid. Veelgi rohkem toetust on vaja meie inimestele, et päästa elusid ja taastada turvalisus meie linnades ja külades,» rääkis riigipea.