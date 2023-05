CNN: kahju ukrainlaste Patriotile oli vähene

Kolm teist USA ametnikku kinnitasid samuti, et kahju on minimaalne. Üks nimetas seda väheseks. Ametniku kinnitusel töötas süsteem kogu rünnaku ajal ja püsis võrgus.

USA saatis asjatundjad süsteemi üle vaatama ja ei paista, et see oleks otseselt millegagi pihta saanud. Üks teooria on, et allakukkuva raketi rusud kahjustasid Patrioti komponente, kuid uuritakse ka muid võimalusi.