Pirita Kõrkjasaart hooldavad sügiseni veised

Veised aitavad kaasa ürgoru maastiku hooldamisele. Nende karjatamine on üks tõhusamaid meetodeid niitude korrastamisel nii, et ökosüsteemi tasakaal säiliks. Tänu lehmadele saavad Kõrkjasaare niidud kenasti madalaks pügatud ning loomad aitavad kaasa võsast ja kõrgest rohust vabanemisele ka raskesti niidetavates piirkondades, teatas Pirita linnaosavalitsus.

«Mullikate toomine Kõrkjasaarele on vahvaks traditsiooniks saamas Pirital, millega säilitame piirkonna ilu võimalikult looduslikul viisil. Loomade karjatamise tulemusena saame tagada maastiku regulaarse hoolduse ning luua paremad tingimused taimede ja loomade elutegevuseks. Samuti on see võimalus kohalikele elanikele ja külastajatele nautida loomi ja kaunist looduskeskkonda,» ütles Pirita linnaosa vanem Kaido Saarniit.