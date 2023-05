MIS UUDIST? ⟩ Äsja Odessast naasnud Raul Vaigla: tänaval ei saa arugi, et sõda käib

See on karm. Olles Odessas, nägime ka neid inimesi, kes on olnud sõjaga lähemalt seotud ja olnud rindel. Nad rääkisid, mida need Vene sõdurid on teinud. Näiteks on kirikus altarimaalid rooja täis loobitud. Need ei ole inimesed. See on kole.