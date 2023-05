FOTOD ⟩ Linn peatas liiklejaid segadusse ajanud reklaami tossamise

Reklaami paigaldas Järvevana teele ettevõte Liven Kinnisvara ning see oli nende kinnitusel linnaga kooskõlastatud. Firma loovjuht Alina Kester sõnas, et kuna taheti jõuda rohkemate inimesteni, ei soovinud nad teha igavat välireklaami. Muu hulgas teavitati aktsioonist ka päästeametit ja häirekeskust, vältimaks ebavajalikke väljasõite.

Nutikas reklaam aga kõiki ei vaimustanud. «Nagu vähe oleks jamadest kesklinna liikluses, nüüd siis on tekitatud lisatakistus selle reklaamiga. Kõik autojuhid aeglustavad seal mõlemas suunas, et vaadata, mis toimub,» sõnas üks liikleja ja lisas, et liiklus toppab eriti tipptunni ajal.