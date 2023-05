Kevadtorm jõuab kõige aktiivsemasse faasi

Kevadtormil 1. jalaväebrigaadi juhtimisel tegutsevate üksuste ülemad on kooskõlastanud oma plaanid ning brigaadi ülema kolonel Andrus Merilo kinnitusel on kõik valmis algavaks õppelahingute faasiks. «1. jalaväebrigaad on alati valmis päris lahinguteks ning alanud õppelahingud on üks etapp, kus me harjutame oma tegevusi,» ütles kolonel Merilo. „Lahingvalmidus on meil igapäevaselt väga kõrge täitmaks oma ülesandeid.“