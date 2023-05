MTÜ Slava Ukraini Ukraina partnerfirma IC Constructions endine juht Oleksandr Tšernov, kes Slava Ukraini nõukogule väidetavast annetusraha kuritarvitusest teada andis, sai Ukrainas süüdistuse ebaseaduslikus relvade käitlemises.

Koduarestis viibiva Tšernovi sõnul oli tema autosse tankitõrjegranaadi sokutamine tellimustöö tema suu sulgemiseks. Samuti võttis politsei ära Tšernovi arvuti ja telefoni, milles ta hoidis tõendeid selle kohta, kellele, kui palju ja mille eest kandsid praegune riigikogu liige Johanna-­Maria Lehtme (Eesti 200) ja temaga lähedastes suhetes olnud IC Constructionsi ja heategevusorganisatsiooni All For Victory niiditõmbaja Hennadi Vaskiv eestlaste annetusraha.

Kui palju autosid osteti Slava Ukraini rahade eest?

Umbes 40 autot (jutt on peamiselt Toyota HiAce väikebussidest rindekiirabideks ümber ehitamiseks – toim). Partner Maksim (väidetavalt Vaskivi vana sõber, kelle firma olevat esitanud autode eest Slava Ukrainile ülespaisutatud arveid – toim) ostis neid Norrast.

Milliseid autosid osteti?

Hakkasime autode ostuga tegelema augusti lõpust. Esimesed septembris-oktoobris soetatud autod olid hea kvaliteediga. Aga pärast uut aastat oli täitsa rämps – mõlkis ja sisselöödud akendega. Poisid juba ütlesid mulle, et kuulge, see ei ole võimalik, autod on kohutavad.

Ma küsisin, kui palju auto maksab. Poolakas (jutt on Maksimi partnerist Poolas – toim) vastas, et kuskil 1600 eurot. Küsisin talt, et kui palju maksab auto, millel on kõik korras ning ei pea midagi tegema, välja arvatud õlivahetus ja rehvid? Ta vastas, et umbes 3000 eurot. Meie ostsime aga 5000 kopikatega, isegi nägin hinda 10 000. Nende autode remont läks maksma – ma nägin kulutusi – ligi tuhat eurot veel juurde. Ma sain aru, et kolme auto puhul oleks saanud selle raha eest veel kolm autot.