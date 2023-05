Lillelaat ja rattaretk segavad liiklust Järva- ja Ida-Virumaal

Läänemaal on laupäeval Eesti meistrivõistlused rallis ja seetõttu on suletud Oru–Tagavere maantee, Ehmja–Martna–Kurevere maantee ja Ridala–Nigula maantee. Täpsemad kellaajad teede sulgemiste kohta on leitavad portaalist tarktee.ee.