Hansa Liidu ajaloolised dokumendid kanti UNESCO arhiivipärandi nimekirja

«Veckinghuseni arhiiv on siinpool Alpi mägesid kõige paremini 15. sajandi algusest tänini säilinud kaupmehearhiiv. Seetõttu on nende dokumentide hoidmine ühtaegu nii eriline privileeg kui ka vastutusrikas ülesanne, et säiliksid koguni maailma mastaabis olulised arhivaalid. UNESCO otsus on tõend Tallinna Linnaarhiivi rahvusvahelisest reputatsioonist, see on otsekui kvaliteedimärk, mis aitab hea asja kergemini ära tunda,» rääkis Tallinna Linnaarhiivi juhataja Küllo Arjakas. «Veckinghuseni arhiiv on teine Eestiga seonduv dokumentatsioon UNESCO arhiivipärandi nimekirjas. Esimesena kanti sinna Balti keti korraldamise dokumendid juulist 2009,» lisas Arjakas.