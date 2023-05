Transpordiameti hüdrograafid leidsid Soome lahest laevavraki

Leitud laevavrakk on 83 meetrit pikk, 12 lai ja 10 meetrit kõrge. Välingu sõnul pärineb vrakk suure tõenäosusega I või II maailmasõja ajast ning on esialgsetel hinnangutel sõjalaev.

Transpordiameti andmebaasis on kaardistatud kokku 672 Eesti merepõhjas lebavat vrakki. Suurem osa neist on leitud just mõõdistustööde käigus.