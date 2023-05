Tallinna vanalinnas avati parandus- ja ringdisainistuudio Trash to Trend

«Meie soov uue stuudioga on näidata, et kvaliteetne toode püsib läbi hoolduse ja väärtustamise pikalt ringluses ning seeläbi teenib omanikku aastakümneid. Nagu ütles Vivienne Westwood: «Ostke vähem, valige hoolikalt ning tehke ise!»,» selgitas projekti üks algatajaid, disainer ning Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Reet Aus.

Trash to Trend stuudio on oluline samm Tallinna teel jätkusuutlikuma tuleviku suunas, arendab kogukondlikku tegevust ning annab meile kõigile võimaluse osaleda ringmajanduse ellu toomisel ja keskkonnasäästliku tarbimise edendamisel.

Tekstiilitoodete ringlussevõtt on oluline samm ringse majandusmudeli saavutamisel ning parandus, korduskasutus ja väärtustav taaskasutus on keskkonnasäästlikud meetodid, mis aitavad saavutada jätkusuutlikku tarbimist. Lisaks parandusteenusele korraldab Trash to Trend stuudio regulaarselt töötubasid, kus oma ala spetsialistid, nagu Reet Aus, Anu Rieberg, Eesti Kunstiakadeemia disainerid, Cleanstep jt jagavad teadmisi rõivaste ja jalanõude parandamisest, hooldamisest ning ümberdisainimisest.