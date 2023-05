Postimees võttis Johanna-Maria Lehtmelt Postimehe aasta inimese tiitli

MTÜ Slava Ukraini tegevust kajastades kerkis toimetuses esile üha enam tõsiseid, vastuseta küsimusi, mis viitavad sellele, et Eesti inimeste puhtsüdamlikke annetusi võib MTÜ Slava Ukraini koostööpartnerite kaudu olla kasutatud ka isiklikuks rikastumiseks.

Postimees on andnud Johanna-Maria Lehtmele korduvalt võimalusi esitada tõendeid ilmsiks tulnud tõsiste kahtluste ümberlükkamiseks, kuid ta pole neid esitanud.

Arvestades seda, et Johanna-Maria Lehtme on oma tegevusega tänaseks seadnud löögi alla Eesti inimeste usu heategevusorganisatsioonidesse ning Ukraina abistamisse, ning et ta pole esitanud tõendeid, mis ühiskonnas tekkinud kahtlusi ümber lükkaksid, siis otsustas Postimees aasta inimese nimetuse Johanna-Maria Lehtmelt ära võtta.