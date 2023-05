TAUST ⟩ Kuressaare elanikud jätkavad veekriisis vaevlemist

Kuressaare elanik Kersti Ränk on Coopi Tooma poe juures täitnud veepaagist kaks jooginõu, et viia puhast vett koju lastele.

Juba rohkem kui kaks nädalat on möödas sellest, mil Kuressaare joogivette sattunud bakterid on põhjustanud sealsetele inimestele kurnavaid kannatusi, aga selgust, kes on süüdi ja kes vastutab, ei paista veel niipea.