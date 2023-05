«Kui tulekust ette teatada, oleks turvakodu töötajatel aega valida järelevalve päevale just see töötaja, kes võib-olla rohkem kiidabki ja liialt positiivse pildi maalib. On ka juhtunud, et kõik räägivad ühesugust juttu, nagu oleks järelevalve tulekuks koolitatud,» selgitavad spetsialistid muigega seda, miks tehakse äkkvisiite.