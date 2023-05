Kuressaare kraanivesi on nüüd kõikjal linnatrassis puhas

«Nii kodudes kui asutustes tuleb veenduda selles, et on tehtud põhjalik puhastus. Lisaks voolutamisele tuleb puhastada ka veefiltrid ja teised veeseadmed, näiteks veeboilerid,» ütles Albreht. Ta lisas, et tähelepanu võiks pöörata ka veevärgiga seotud olmeseadmetele: veekullerid, kohvimasinad, jäämasinad jne.

PTA toiduosakonna juhtivspetsialist Jaana Oona sõnul võib toidukäitleja hakata vett toidukäitlemisel kasutama siis, kui analüüsitulemused on nõuetekohased, see tähendab kolibakterit ja soole enterokokke ei esine joogivees. Amet palub oma tegevused läbi mõelda ka neil, kes plaanivad lähinädalatel valmistada tooteid avalikele üritustele. «Kindlasti peab veenduma kasutatava joogivee puhtuses ja ohutuses ning tuleb teostada joogivee analüüsid mikrobioloogilistele näitajatele,» rõhutas Oona.

Saaremaa abivallavanem Liis Lepik tuletas meelde, et enne Kuressaare kraanivee joomist ja selle kasutamist toidu valmistamisel peavad olema torud korralikult läbi loputatud. „Ainult nii saab olla kindel, et kodudes ja asutustes asuvatesse kraanidesse on jõudnud puhas vesi,« ütles Lepik. AS Kuressaare Veevärk jätkab veeproovide võtmist tavapärasest sagedamini ja rohkematest kohtadest, mis võimaldab joogivee kvaliteeti pidevalt jälgida.