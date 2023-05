Lehtme astus tagasi Eesti 200 kaitsekõne saatel

Lehtme ütles, et see oli tema isiklik otsus. «Riigikogu liikmena oleksin jätkuvalt avalikkuse kõrgendatud tähelepanu all, mis ei võimaldaks tõe jaluleseadmist ega õiglast uurimist. Tahan ka säästa erakonda, mis on sattunud teenimatult avalikkuse väga suure surve alla,» põhjendas Eesti 200 parlamendifraktsiooni, kuid mitte erakonda kuuluv Lehtme pressiteates.

«Ta saab anda vastuseid rahulikumas keskkonnas. Tema soov on kindlasti ka see, et erakonnale ei langeks selle kriminaalasja uurimiseks suurt varju,» lisas Eesti 200 esimees Lauri Hussar eilsel pressikonverentsil. «Riigikogu esimehena ütlen, et see samm on oluline ka sellest aspektist, et riigikogu maine ei halveneks.»