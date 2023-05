NÄDALA VASTAJA ⟩ Annely Kolk: tegelen tasapisi juba ukraina keele õppimisega

Mõlemad teise vooru jõudnud presidendikandidaadid – ametisolev president Erdoğan ja teine kandidaat Kiliçdaroğlu – annavad intervjuusid, sätivad oma seisukohti ja sõnumeid ning koondavad valijaid. Türgis ollakse uhked kõrge valimisaktiivsuse pärast ja õigusega, sest valimas käis üle 86 protsendi. Valimiste tähtsust siin riigis tunnetasin ka ise, kui valimispäeval, 14. mail kõndisin linna peal ja nägin vaikseid ja rahulikke, suisa inimtühje kaubandustänavaid, sest kohalikud olid suundunud kõik valimisjaoskondadesse. Väga paljud ärid ja kohvikud olid suletud, sest töötajad olid reisinud oma kodukohtadesse valima. Ka kodukoha lihakarni omanik ütles mulle 13. mail, et «ära sa homme küll tule, homme me oleme suletud, meil on ju valimised!» Arvestades, et Türgis ei ole eelhääletamist ega e-hääletamist, näitab nii kõrge osalus, et Türgi inimestele läheb riigis toimuv korda. See seab kandidaatidele kõrgeid ootusi kogu kampaania jooksul, rääkimata edasisest. Valimiste aususele saavad õiglase ja pädeva hinnangu anda valimisvaatlejad, jälgime hoolega nende tähelepanekuid.