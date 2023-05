Kindral Martin Herem külastas õppust Kevadtorm

«Tänane koostöö liitlastega annab meile juurde kiirust. Kui meil on täna siin need üksused, kes tulevad kohale ka ohu korral, siis meie keskkonna ja kultuuri, eriti sõjakultuuri, teadmine muudab neid palju kiiremaks,» ütles kaitseväe juhataja kindral Martin Herem. «Niipea, kui liitlased jõuavad kohale, teavad nad kellega neil on pistmist ja kuidas me tegutseme ning nad saavad hakata koheselt meiega koos töötama.»