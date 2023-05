Suri Ameerika Hääle ajakirjanik ja Valgetähe teenetemärgi kavaler Vello Ederma

Ederma annetas 2009. aastal oma aastakümnete jooksul kogutud raamatukogu Eesti kaitseministeeriumile. Toonane kaitseminister Jaak Aaviksoo rääkis, et kogutud raamatud on Eesti riigikaitse jaoks olulise väärtusega, palju olulisem on aga sõnum, et Eesti riigi kaitsmisse panustavad ka need eestlased, kes elavad kodust kaugel.