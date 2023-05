Ämari lennubaas läheb remonti, õhuturbe hävitajad kolivad ajutiselt Lätti

Ümberpaiknemine Lätti 2024. aasta kevadest sügiseni on ajutine. Esimene remondijärgne õhuturbe rotatsioon Ämarist on plaanis taas 2025. aasta alguses.

Pühapäeval Läti kaitseministri Ināra Mūrniecega kohtunud kaitseminister Hanno Pevkur märkis, et hävitajate ajutine kolimine Lätisse võimaldab alates 2014. aastast tihedas kasutuses olnud Ämari lennubaasi taristut korrastada.

«Venemaa sõda Ukrainas on ilmekalt näidanud, kuivõrd oluline on õhukaitse. Liitlastega koostöö ja nende õhukaitseüksuste vastuvõtmise eelduseks on korras taristu,» ütles Pevkur.