Ukraina sõjaväelased filmisid purustatud Bahmuti linna

Armee märkis, et just selline näeb välja Ukraina võidutee.

«Las sissetungijad tunnevad pidevat ohtu. Kas me piirame nad sisse praegu või veidi hiljem, aga see rühmitus saab täielikult lüüa,» ütles Tšerevatõi.

«Korvamatuid kaotusi on Wagnerile juba tekitanud. Hoolimata sellest, et meil puudub arvuline üleolek vaenlasest, siis püüame me väljaõppele ja sõjalisele leidlikkusele toetudes vaenlast tagasi tõrjuda. Kus on peamised löögid, siis seda las nad mõtlevad ja las nad muretsevad. Me näeme väga hästi nende kavatsusi, kuidas nad oma jõude liigutavad, kuid iga olukorra jaoks on lahendused ja vastavad tegevused,» seletas Tšerevatõi.