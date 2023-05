NIMEKIRI ⟩ 600 ühiskonnategelast saatsid riigikogule abieluvõrdsust toetava pöördumise

Pöördumise tekst täismahus

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed ja kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu. Asjaolude, nagu näiteks inimese seksuaalne sättumus või küsimus, kas ta soovib lapsi saada ja on selleks võimeline või mitte. Kõik on võrdsed ja kõigil peaksid olema võrdsed õigused, muu hulgas ka õigus abielluda.

Põhiseaduses viidatakse kõikidele inimestele, kõigile meie kaasmaalastele, kes igaüks rikastab Eestit omal moel. Eesti on liiga väike, et kedagi kõrvale jätta.

Seepärast toetame me abieluvõrdsust – et kõik täiskasvanud inimesed saaksid oma suhted, nendega seotud kohustused ja õigused soovi korral abieluks vormistada. Et kõik võiksid siin elada teadmises, et igaüks on Eesti jaoks ühtviisi väärtuslik. Ja et me seejärel saaksime kõik üheskoos, kedagi kõrvale jätmata, asuda lahendama järgmisi meie ees seisvaid ülesandeid.

