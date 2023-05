ÜLESKUTSE ARHITEKTIDELE ⟩ Eesti plaanib Ukrainasse rajada orbude jaoks peremajad

Kultuuriminister Heidy Purga (RE) märkis, et Venemaa verise sõja tõttu kasvab Ukrainas orbude hulk, aga võimalused lastele kasuperede leidmiseks kahanevad.

«Kutsun kõiki Eesti arhitekte konkurssi panustama, et vanemad kaotanud laste lapsepõlv jääks neile seonduma turvalise kodumaja ja koduõuega. See on vähim, mida teha saame,» lausus Purga.