Riigipea võttis vastu Sloveenia ja Korea suursaadiku volikirjad

President Karis kinnitas Sloveenia suursaadiku volikirja vastu võttes, et Eesti ja Sloveenia on samameelsed riigid nii Euroopa Liidus kui NATOs ning regulaarne koostöö toimib kõigil tasanditel. Eesti riigipea sõnul on potentsiaali koostöö tihendamiseks eelkõige kaubanduses, turismis ja digivaldkonnas. Pressiteate vahendusel soovis Eesti riigipea Sloveeniale edu ka ÜRO Julgeolekunõukogu hääletusel, mis toimub juba 6. juunil.

Kohtumisel Korea Vabariigi suursaadikuga avaldas president Karis heameelt, et Eesti ja Korea head suhted on liikumas uuele tasandile, kuna alates tänavu jaanuarist tegutseb Soulis Eesti saatkond ja ettevõtluskeskus. President Karise sõnul on Eestil Koreaga juba tihe kaitsekoostöö, kuna Eesti hangib Korealt liikursuurtükke, kuid on veel võimalusi tihedamaks majanduskoostööks.

Korea Vabariigi suursaadik Kim Jung-ha ja president Alar Karis. Foto: Välisministeerium/Marko Mumm

Mõlema suursaadikuga rääkis Eesti riigipea ka Ukraina jätkuvast toetamisest, sealhulgas laskemoona ja relvadega ning agressiooni hinna tõstmisest. Eesti riigipea märkis, et eelkõige tuleb tegeleda sanktsioonidest kõrvalehoidmisega kolmandate riikide kaudu. President Karis rõhutas, et Ukrainas püsiva ja õiglase rahu eelduseks on Venemaa vastutusele võtmine toimepandud agressioonikuritegude eest ning rahu saab tulla ainult Ukraina tingimustel.