Kovalenko-Kõlvart: Keskerakonna fraktsioon ei toeta abieluvõrdsust

Kovalenko-Kõlvarti sõnul ei ole koalitsioon varasematest eksimustest õppinud ja jätkab kobareelnõude esitamist, mis ei ole riigimehelik ega kooskõlas hea riigiõigusliku tavaga.

«Sisulise arutelu saavutamiseks on soovitatav seadusemuudatusi arutada ükshaaval, eriti praegusel juhul, kus ühiskond jaguneb antud teema osas sisuliselt pooleks,» lisas Kovalenko-Kõlvart, kelle sõnul toodi eelnõu parlamenti huvigruppe sisuliselt kaasamata.

«Osapooltele anti seisukoha kujundamiseks vaid kolm päeva – tegemist on näilise kaasamisega ning selline suhtumine on täiesti lubamatu ega ole kooskõlas demokraatliku õigusriigi põhimõtetega,» toonitas ta.

Kovalenko-Kõlvart tõi välja, et kriitilist suhtumist on kostnud mitmetelt organisatsioonidelt. «Näiteks Lastekaitse Liit palus kaasamiskultuuri edendamiseks edaspidi näidata üles suuremat lugupidamist nii kaasatavate suhtes kui ka laiema diskussiooni võimaldamiseks ühiskonnas ning Eesti Naisteühenduste Ümarlaud märkis, et selliseid seadusemuudatusi ei tehta demokraatlikus ühiskonnas mõne nädalaga, sest jõumeetodi kasutamine vaid lõhestab ühiskonda,» rääkis Kovalenko-Kõlvart.

Tallinnast valitud saadiku hinnangul on tegemist ühiskonna aluseid muutva seadusemuudatusega, millesse ei saa suhtuda kergekäeliselt. «Meil on perspektiiv elada ühiskonnas, kus perekond ei ole enam abielu mehe ja naise vahel, vaid kahe füüsilise isiku vahel. Tekkimas on ühiskond, kus lapse sünni puhul kantakse rahvastikuregistrisse ema ja isa asemel – ema ja «teine vanem»,» loetles Kovalenko-Kõlvart.