GALERII ⟩ Suurgildi hoones esitleti politsei ajaloo raamatut

«David Vseviov on öelnud, et ajalool on komme teha nähtamatu nähtavaks. Ja täpselt seda see raamat tegelikult ka teeb. Kui ma vaatan tagasi politsei ajalukku, siis tagantjärele seda vaadeldes kumab sealt väga selgelt välja üks joon läbi nende aastate. See on püsiv soov vaatamata takistustele, kitsaskohtadele, probleemidele mitte alla anda, vaid Eesti riigi ja Eesti inimeste jaoks kõige paremat politseid ja olla Eesti inimestele alati abiks ja toeks. See on selline mõtteviis, mis on alati käinud Eesti politseiga kaasas läbi kõikide nende aastate,» rääkis politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev raamatu esitlusel.

«Raamat algab Eesti politsei likvideerimisega 1940. aastatel. See on väga hoiatav lugemine ja tuletab meelde, kui tähtis on hoida seda, mille me tänaseks oleme välja võidelnud. Hoida seda, mille me riigi ja rahvana oleme saavutanud ja hoida neid väärtusi, mis teevad Eesti meile kalliks ning hoida turvalisust ja vabadust igaühe jaoks,» lisas ta.

Raudsepa sõnul oli raamatu eesmärgiks luua pilt politsei ajaloost taas iseseisva Eesti ajal. «Nagu teada, on politsei ajalugu Eesti ühiskonnas üks tundlikumaid teemasid. Selle uurimise ettevõtmine oli ajaloolase jaoks väga põnev. Ühtlasi oli see ka väga vastutusrikas ülesanne,» rääkis Raudsepp.

Raamatu esimene peatükk räägib Eesti politsei likvideerimisest 1940. aastatel. Teine peatükk käsitleb juba miilitsa reorganiseerimist politseiks 1990. aastatel ning sealt edasi kuni tänapäevani välja.

Raudsepa sõnul on raamatus vaid üks intervjuu, nüüd juba endise politseijuhi Elmar Vaheriga. «See on selleks, et näidata ühe südamega oma tööd teinud politseitöötaja tööd ja arengut ning avaldada tema mõtteid. Tegelikult oli plaan selles raamatus rohkem intervjuusid avaldada, aga need poleks sellesse raamatusse mahtunud. Raamatu teises osas saab olema politsei lugusid erinevate valdkondade kaupa,» lubas ta.