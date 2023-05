Presidendiproua Sirje Karis: Euroopa algabki Narvas

«On ühekorraga rõõmus ja valus seista vana Narva maketi juures. Rõõmus sellepärast, et Fjodor Šantsõni hoolikas ja pühendunud töö on jälle linnarahvale ja külalistele näha. Valus põhjusel, et siin me näeme, millisest ilusast barokkpärlist Teine maailmasõda meid ilma jättis. See kinnitab, et tõepoolest, Euroopa algabki Narvas ning et Narva seisab tsivilisatsioonide tundlikul kokkupuutejoonel, mis on sageli olnud ja on endiselt kahe maailma teravaks kokkupõrkeliiniks,» sõnas Sirje Karis. Kunstigaleriis taasavatud makett näitab sõjaeelset Narvat kogu omaaegses hiilguses. Autor Fjodor Šantsõn alustas maketi loomist 1995. aastal.