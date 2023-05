Eduka ettevõtja lahkumist EKREst katab saladusloor

Luude, kes on oma muude ettevõtmiste seas Eesti Keskkonnateenuste juhatuse esimees, teede ehituse ja hooldusega tegeleva EKT Teed ning Maardus biogaasi tootva EKT Ecobio juhatuse liige, ütles eile Postimehele, et tema lahkumine EKREst pole midagi sellist, mis võiks ajakirjanduse huvi äratada ja mida ta tahaks kommenteerida. Samas kinnitas ta, et tüli ja muid probleeme erakonna juhtidega tal ei tekkinud ning suhted nendega on normaalsed.