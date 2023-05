INTERVJUU ⟩ Ukraina sõjaväe abistaja: Slava Ukraini skandaali tõttu on pankrotimaitse suus

Ma rääkisin juba tükk aega enne skandaali puhkemist, et Slava Ukraini rahaasjad ei ole korras. Mulle jäi silma, et nad tellisid mitu tuhat vormikomplekti, hind igal üle 350 euro. Kui läksin Ukrainas poodi ja nägin, et samaväärne komplekt maksis 150 eurot, pani see kulme kergitama. Sealtmaalt tundus mulle, et see nende asi on väga mäda. Tegelen hobiga, mille tõttu tean täpselt, kui palju vormid maksavad. See hind, mida nad väidetavalt maksid, oli müstiliselt kõrge. Usun, et see, mis nende rahaasjadest on välja tulnud, on alles algus, jäämäe veepealne osa.