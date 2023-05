Guyana kooli ühiselamupõleng võis olla tahtlikult süüdatud

«See on tohutu katastroof. See on kohutav, see on valus,» ütles president Ali.

Umbes 800 000 elanikuga Guyana on Lõuna-Ameerika ainus inglise keelt kõnelev riik. See on endine Hollandi ja Suurbritannia koloonia, mis hiljuti avastas, et riigil on maailma suurimad naftavarud elaniku kohta. Lõuna-Ameerika vaeseimate riikide seas loodetakse, et avastus aitab ergutada arengut. Riigil on ka maakera suuruselt teine ​​metsakatteprotsent.