Linnaga kokkuleppele ei jõutud: riik sundvõõrandab Narva tanki endise maalapi

Riik maksab Narva linnale kinnistu sundvõõrandamise eest 1940 eurot. Linnal on 30 päeva aega, et maa üle anda ja just nii palju aega on neil ka käskkirja edasikaebamiseks.

«Narva linna omandis olev kinnistu asukoht on hea jõepiiri seireks tehniliste lahendustega, kuna see võimaldab jälgida pikki vahemaid. Parema tulemuse saamiseks on vajalik rajada kinnistule mast, millele paigaldatakse tehnilised seadmed, sh radar,» põhjendatakse siseministeeriumi käskkirjas. «Võttes arvesse, et Ukraina sõda on näidanud vajadust parandada piirivalvamise võimekust ka mehitamata õhusõidukite tuvastamisel, siis tuleb see võimekus kiiresti luua ning seetõttu vajab riik kinnistut juba 2023. aastal.»