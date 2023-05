TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Samasooliste abielu seadustamine: «see on üleliigne» või «neid tuleb kaitsta»?

Viktoria Gaidotšuk, disainer (Tallinn)

Viktoria Gaidotšuk Foto: Денис Антонов

Kas kahe täiskasvanu õigus abielluda sõltumata soost on vaja seadustada?

Muidugi. Mingit vahet pole. Nendel inimestel on samuti vaja lahendada varalised, isikliku kooseluaegse vastutusega seotud ning muud juriidilised ja olmeprobleemid. Ja see seadus on ka vajalik selleks, et lõpuks ometi lõpetada kõnealusest teemast mingi valupunkti tegemine.

Kas arvate, et ühiskond reageerib samasooliste abielude teemale valuliselt?

Osaliselt jah. Kuid see on nii mõnede kodanike jaoks. Ja me oleme juba, mulle näib, jõudnud piisavalt kõrgele kultuuritasemele, et enamus sellesse teemasse rahulikult suhtuks. Oleme kõik võrdsed, meil on kõigil võrdsed õigused, tarvis on ka abielud võrdsustada. See on loogiline. Niisugune seadus ei mõjuta kuidagi orientatsiooni valikut näiteks noorukite seas. Ja meenutagem, et me räägime inimeste õigustest, mitte sellest, mis meeldib või ei meeldi.

Lembit Huss, raudteelane (Tapa)

Lembit Huss Foto: Денис Антонов

Kas kahe täiskasvanu õigus abielluda sõltumata soost on vaja seadustada?

Ma ei tea. Mulle see kõik ei meeldi. Meie ühiskond ei vaja seda, see on üleliigne. Moraalsest vaatenurgast on see meile võõras.

Aga kuidas on lood vabaduste ja inimõigustega?