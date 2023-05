FOTOD ⟩ President Karis andis üle noorte teaduspreemiad

Preemiad on mõeldud kuni 35-aastastele teadlastele, kes teevad uurimistööd Eesti või välisriigi teadusasutuse või ülikooli juures. Preemia suurus on 5000 eurot.

Noore IT-teadlase preemia sai Tartu Ülikooli tehisintellekti lektor Dmytro Fishman, kes uurib biomeditsiinilisi pildiandmeid analüüsivate tehisintellektimudelite treenimist. Ta on asutanud ka idufirma Better Medicine, mis arendab üldotstarbelist meditsiinilist tehisintellekti.

Noore keskkonnateadlase preemia laureaat on Tartu Ülikooli keskkonnatehnoloogia kaasprofessor Kuno Kasak, kelle uurimistöö keskendub süsinikuringe protsessidele taastatud märgalades. Ta on näidanud, et turbakaevandamisega rikutud jääksoode taastamiseks sobivad suurepäraselt nn süsinikufarmid, millel on väga kõrge süsihappegaasi sidumise võime.