FOTOD JA VIDEOD ⟩ Lasnamäel põleva jäätmejaama kustutustööd jätkuvad hommikuni

«Päästeameti jaoks on tegemist üsna ressursimahuka sündmusega. Ressursid on üle Harjumaa kohale tulnud, samas on valmisolek ka teisteks sündmusteks reageerimiseks tagatud,» rääkis Põld.

Päästesündmusele reageerisid päästemeeskonnad Assaku, Keila, Kesklinna, Lasnamäe, Lilleküla, Muuga, Nõmme ja Pirita kutselistest päästekomandodest ning vabatahtlikud päästjad Arukülast, Hüürust, Kostiverest, Raest, Sakust, Sauelt, Tabasalust ja Tõdvalt. Sündmuse lahendamisele on kaasatud koostööpartnerid keskkonnaametist, politseist ja kiirabist.

Lugeja saadetud videolt on kuulda ka sündmuskohalt tulevaid plaksatusi. Hetkel ei ole teada, millest need täpsemalt on tingitud. Ka vastutav korrapidaja ütles, et tulekahjus olid mõned plahvatused, mistõttu ei saanud päästjad aktiivselt tulekahju rünnata, vaid pidid keskenduma kõrvalhoonete kaitsmisele, kuna plahvatused põhjustasid päästjatele ohtu.

Postimehe toimetusele saadetud paksu tossupilve on näha nii Peetri kandist, Harkust kui ka Viimsist.

Ümberkaudsetele inimestele saadeti EE-ALARM tekstisõnum, paludes uksed-aknad sulgeda ja ümberkaudses piirkonnas liikumist vältida.

Sõnum ümberkaudsetele inimestele põlengust. Foto: Lugeja foto

Mürgine suitsusammas valgub laiali

Keskkonnaagentuuri sünoptik Kairo Kiitsak jagab ühismeedias, et jäätmejaama põlengust tingitud suitsusammast on näha ka Harku ilmaradarilt. «Suitsusammas küündib enam kui 2 km kõrgusele,» teatas Kiitsak, kirjutades esialgu, et tuul kannab suitsu Soome lahele, hiljem on lause postitusest kustutanud. «Inversioonikiht asub pisut kõrgemal kui 2 km ja sellest suitsusammas enam läbi ei kasva, vaid hakkab laiali valguma. Miks just nii? Sest inversioonikiht takistab tõusvate õhuvoolude arengut.»

«See omakorda tähendab, et toksilisi ühendeid sisaldav suits jääb maapinnalähedasse õhukihti lõksu, hajudes seejärel aeglaselt,» lisas Kiitsak.