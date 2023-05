FOTOD ⟩ USA strateegilised pommitajad lendasid Kevadtormi raames Eesti kohal

B-1 Lancer on USA ülehelikiirusel lendav muudetava tiivanoolsusega pommitaja, mis on loodud läbima vastase radarjuhitavate õhutõrjesüsteemide mõjualasid madallennul. Lennuki ehitusel on kasutatud radarite elektromagnetlaineid neelava materjale koos elektroonilise segamise süsteemiga. B-1 Lancer on USA suurima relvade kandevõimega pommitaja. Pommitaja võib lennata vaid 60 meetri kõrgusel kiirusega 0,9 helikiirust ehk 1080 kilomeetrit tunnis. Lisaks juhitavatele ning mitte juhitavatele pommidele võib lennuk kanda kaugmaa tiibrakette ja tuumarelvi. Relvastatud pommitaja saab lennata ilma tankimata järjest 7400 kilomeetrit. Pommitaja B-1 Lancer kodubaas on USA-s Texase osariigis paiknev Dyessi õhuväebaas.