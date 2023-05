Autoomanike liit alustab allkirjade kogumist automaksu vastu

«Selge on see, et automaksu kehtestamine ei aita kaasa rohepöördele ega pane inimesi teistsuguseid sõidukeid valima – ka täna lähtutakse auto soetamisel reaalselt vajadusest,» ütles Tammeraid, kelle sõnul paneb kehtestatav automaks hobiautode omanikke ilmselt oma seniseid sõidukeid kas odavalt müüma või vanarauda viima.

Petitsiooni algatajad leiavad, et lisaks majanduslikule aspektile tuleb automaksu puhul esile tõsta ka moraalset poolt. «Valimiste ajal ei tulnud automaks üldse jutuks. Tänase koalitsiooni mandaat on antud tingimustes, kus kogu ühiskonda puudutava maksumuudatuse osas diskussioon puudus.»

Eesti Autoomanike Liit kutsub üles kõiki, kes ei poolda automaksu, petitsiooni allkirjastama. «Allkirja andmine ei maksa midagi, kuid selle andmata jätmisel võib olla kõrge hind,» ütles Tammeraid. «Eestis on sadu tuhandeid sõidukeid, mille omanikud on siiani olnud avalikkuses vagusi. See on nüüd see koht, kus vaiki enam olla ei saa.»